Furkan Akar tarih yazdı!

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan ve 6. sırayı alan 19 yaşındaki milli sporcu Furkan Akar, Türkiye'ye kış olimpiyatları tarihindeki en iyi dereceyi kazandırdı.

Ay-yıldızlı sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip olarak inanarak bu sonuca ulaştıklarını belirtti.

Bu noktaya gelmeyi hayal etmenin zor olduğunu, fakat antrenörü ile birlikte buna inandıklarını vurgulayan Furkan, "Gerçekten inanmak başarmanın yarısı. Olimpiyat 6'ncısı olarak bitirdim yarışmayı. Madalya olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama nasip böyleymiş. Daha yeni başladık. Önümde daha çok olimpiyat, çok yarış var. İnşallah onlarda en iyi dereceleri elde ederim." dedi.

"Kısa kulvarda ne yaşanacağı belli olmuyor"

Milli sporcu, çeyrek final serisinin son turunda önündeki 3 sporcunun düşmesiyle ilgili, "Antrenörümle böyle bir taktik belirlemiştik. Kısa kulvarda ne yaşanacağı belli olmuyor. Bu yüzden arkada sakin kalmayı tercih ettim ve son turun yarısında sporcuların düşmesiyle çeyrek finali ikinci olarak bitirdim." ifadelerini kullandı.

Federasyona, ailesine ve milli takım arkadaşlarına destekleri, tüm Türkiye'ye ise duaları için teşekkür ettiğini belirten Furkan, antrenörü Artur Sultan Galiyev ile fizyoterapisti Gökhan Koç'un başarıda büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Özdemir: "Adım adım ilerledik, çok çalıştık"

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, bu noktaya uzun süreli çalışmaların ardından ulaşıldığını anlatarak, "Pekin'de olabilmek için 4 yıl öncesinden planlama yaptık. Adım adım ilerledik, çok çalıştık, burada yarışacağımıza inandık. Çeyrek finale kalmak bizim için önemli bir başarıydı. 'Biz yarı finalde kayacağız, hatta finale gideceğiz.' dedik. Hep bunu hedefledik. Furkan ve antrenörüyle devamlı bunu konuştuk. Hedeflerimizi hep yüksek tuttuk." diye konuştu.

Furkan'ın kazandığı 6'ncılığın, Türkiye'nin kış olimpiyatları tarihinde alınan en iyi derece olduğunu ve bunun federasyon olarak kendilerine gurur verdiğini dile getiren Özdemir, "Çok mutluyuz. Çocuğumuz çok önemli bir başarı kazandı. Her şeyden önce çok genç bir sporcu. Takım olarak da çok genç bir kadroya sahibiz. Allah'ın izniyle 2026 ve 2030'da madalyaya gideceğiz, madalya için yarışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNE ÇEYREK FİNAL YARIŞLARIYLA BAŞLADI

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, güne çeyrek final müsabakasıyla başladı.

Üçüncü seride yarışan ve müsabakaya dış kulvarda başlayan Furkan, önündeki 3 sporcunun birbirlerine takılarak düşmesi ve ilk sıradaki sporcunun ceza puanı alması sonucu yarışı birinci bitirirken, 1.25.490'lık derecesiyle yarı finale kaldı.

Yarı finalde birinci seride yer alan ve müsabakaya dış kulvardan başlayan Furkan, 1.27.102'lik dereceyle üçüncü olup, B finalinde yarışmaya hak kazandı.

Furkan, üç sporcunun yer aldığı final B serisini 1.36.052'lik derecesiyle ikinci, genel klasmanı ise 7'nci bitirdi.

Ancak A finalini beşinci sırada tamamlayan Macar Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görerek diskalifiye edilmesiyle, Furkan derecesini yükseltti ve olimpiyatı 6'ncı sırada tamamladı.

Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Furkan, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.​​​​​​​