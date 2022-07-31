Son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen Norveçli futbolcu, Galatasaray'a transferi için İstanbul'a geldi.

AZ Alkmaar formasını195 kez giyen Midtsjö, 7 kez fileleri sarstı, 31 de gol pası verdi.

GÖRÜŞMELER KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.