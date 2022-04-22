Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: 1 şehit

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs için sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesindeki Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden atılan roket sonucu şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs'e Allah'tan rahmet, ailesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah."