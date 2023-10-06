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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri, Finlandiya’yı 3-2 mağlup etti - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Finlandiya’yı 3-2 mağlup etti

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:20
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        Filenin Efeleri 3-2 galip
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.

        Filenin Efeleri, bu sonuçla B Grubu'nda 2. galibiyetini aldı. Milliler elemelerdeki altıncı maçında yarın saat 04.00'te Mısır ile karşılaşacak.

        Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

        SALON: Yoyogi National

        HAKEMLER: Tibor Zsolt Mezoffy (Macaristan), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

        TÜRKİYE: Yiğit, Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan ( Volkan (L), Berkay (L), Kaan, Yasin, Arda, Yunus Emre)

        FİNLANDİYA: Zhbankov, Tervaportti, Suihkonen, Haapaniemi, Jokela, Marttila (Köykka (L), Breilin (L), Hannien, Nikula, Ivanov)

        SETLER:25-22, 25-23, 23-25, 23-25, 15-8

        SÜRE: 2 saat 8 dakika

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