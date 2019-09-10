10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.
JANDARMA'DA DA OPERASYON
Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında, 50 muvazzaf astsubay ile bunlardan sorumlu 3 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 50 astsubay ile örgütün bunlardan sorumlu 3 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedil
KARA KUVVETLERİ'NDE GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında 10 Eylül 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan asker şüphelilerin 6'sı görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
ANKARA'DA BİR OPERASYON DAHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock programı kullandığı tespit edilen 46 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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