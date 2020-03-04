AA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik Ankara merkezli operasyonda, 18 şüpheli yakalandı.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu görevinden çıkarılan 23 eski emniyet personeli ve bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezi ile ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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