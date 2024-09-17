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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon!

        Son dakika haberi FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü yapılanmasına yönelik 36, HTS analiz çalışmaları ile içerik çözümleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 5 olmak üzere toplam 41 şüphelinin, Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 08:14 Güncelleme: 17.09.2024 - 08:41
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        FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, Emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri belirlendi.

        Bu faaliyetler doğrultusunda, örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen 6'sı halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet mahrem sorumlusu" 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ayrıca soruşturma kapsamında, HTS analiz çalışmaları ile içerik çözümleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 5 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

        Bu kapsamda toplam 41 şüpheli için gözaltı kararı verildi, şüphelilerin 29'u yakalandı.

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince diğer şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler sürüyor.

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        #FETÖ
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