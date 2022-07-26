Kim Min Jae'yi 19.5 milyon euro'ya Napoli'ye satan Fenerbahçe, savunmaya Brezilya'dan takviye yaptı.

Sarı lacivertlilerin Flamengo'dan transfer ettiği Gustavo Henrique bu akşam İstanbul'a gelecek..

29 yaşındaki Brezilyalı stoper yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Gustavo Henrique yarın akşam şampiyonlar ligi'nde oynanacak Dinamo Kiev maçını tribünden izleyecek.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Bu arada Gustavo Henrique transferinin maliyeti belli oldu. Fenerbahçe, Flamengo'ya 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Henrique ise yıllık 1.5 milyon euro alacak.

Geçen sezon Brezilya kulübüyle 10 maça çıkan 1 metre 96 cm'lik stoper 2 gol atmıştı.