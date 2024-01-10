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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı

        Fenerbahçe Kulubü'nden transferle ilgili olarak yapılan açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:28
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        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
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        Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini açıkladı.

        İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması:

        "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir."

        İtalyan savunma oyuncusunun bugün (çarşamba) saat 18.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

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        FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI RAKAM

        Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak.

        Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.

        Leonardo Bonucci kimdir?

        Doğum tarihi/Yaş: 1 Mayıs 1987 (36)

        Doğum yeri: İtalya / Viterbo

        Boy: 1,89 m

        Mevki: Defans - Stoper

        Ayak: Sağ ayak

        Güncel piyasa değeri: 1,5 milyon €

        En yüksek piyasa değeri: 45 milyon €

        Oynadığı takımlar: Inter, Treviso, AC Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan, Union Berlin

        Toplam performans: 681 maç 47 gol 12 asist (57.139' dakika)

        Başarıları:

        1x Avrupa şampiyonu

        9x İtalya Serie A şampiyonu

        4x İtalya Kupası Şampiyonu

        5x İtalya Süper Kupası Şampiyonu

        5x İtalya Süper Kupası Şampiyonu

        1x Avrupa Şampiyonası ikincisi

        1x Yılın futbolcusu (2016 İtalya)

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