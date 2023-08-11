Son dakika haberi Fenerbahçe Fred transferini açıkladı!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler, ismi Galatasaray'la da anılan Manchester United'ın yıldız orta sahası Fred'le anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

FRED KİMDİR? Fred, 5 Mart 1993 tarihinde Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesi Brezilya'nın Internacional kulübünde başlayan Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi. Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen 30 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Manchester United'da 56 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.