Fenerbahçe Beko, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.

Aleksandar Djordjevic´e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

İLK SEZONUNDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Baş antrenör Aleksandar Djordjevic, sarı lacivertli takımın başındaki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sezon başında vatandaşı Igor Kokoskov'un yerine göreve getirilen Sırp çalıştırıcı, baş antrenör olarak 5'nci şampiyonluğunu kazanmış oldu.