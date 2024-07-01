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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçe'den 347 milyonluk anlaşma! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe'den 347 milyonluk anlaşma!

        Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için Otokoç ile bonuslar dahil 347 milyon 105 bin 63 TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:44
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        Fenerbahçe'den 347 milyonluk anlaşma!
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        Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

        "Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzseksenikibin beşyüz TürkLirası) + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL (yüzüçmilyon beşyüzyirmiikibin beşyüzaltmışüç TürkLirası) + KDV net başarı primi ödenecektir."

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