Son dakika haberi Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı öncesinde yaptığı son antrenmanda sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı. İrfan Can'ın yerine Cengiz Ünder kadroya dahil edildi.
Giriş: 24.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:09
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı öncesinde yaptığı son antrenmanda sakatlık şoku yaşandı.
Adalesinde ikinci dereceye yakın yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı. İrfan Can'ın yerine Cengiz Ünder kadroya dahil edildi.
İrfan Can'ın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'de ayrıca milli takımdan sakat dönen Osayi de kritik maçta görev alamayacak.