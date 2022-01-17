Fenerbahçe'de eksikler azalıyor

Fenerbahçe, Antalya deplasmanına birçok önemli eksikle gitmişti. Tedavileri tamamlanan isimlerden haber bekleyen yeni teknik direktör İsmail Kartal, kadro tercihinde seçeneklerini arttırarak elini güçlendirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Çarşamba günü Altay’ı konuk edecek Fenerbahçe'de, sakat ve hasta futbolcuların durumu yakından takip ediliyor.

Uzun süredir tam kadro çalışamayan sarı-lacivertlilerde, antrenman eksiğini tamamlayan Mergim Berisha’nın formaya yakın olduğu öğrenildi.

Mide rahatsızlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Attila Szalai’nin de Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.

Takımla antrenmana çıkan Miguel Crespo’nun oynayıp oynayamayacağı maç günü netleşecek.

Gribal enfeksiyon nedeniyle Antalyaspor deplasmanına götürülmeyen Enner Valencia ile Novak’ın durumları ise belirsizliğini koruyor.

Bu arada, tedavisi tamamlanan Altay Bayındır bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama belirlenen Mert Hakan Yandaş’ın tedavisi ise devam ediyor.