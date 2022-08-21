Fenerbahçe'de bir ayrılık kapıda...

TRT Spor'da yer alan habere göre; Marcel Tisserand'ın transferi konusunda El Ittifaq takımı ile prensip anlaşmasına vardı.

29 yaşındaki futbolcunun, transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 2020 yazında transfer olan Tisserand, şu ana dek sarı-lacivertli forma altında 54 maçta sahaya çıktı.