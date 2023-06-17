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Son dakika haberi - Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri 2022 faaliyetlerinden dolayı ibra edildi

Giriş: 17.06.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi - Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi
HABERTURK.COM / AA

Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunuldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Başkan Ali Koç'un ardından yapılan oylamada yönetim kurulu ve üyeler faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi.

İbranın ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kendisinin göreve devam edip etmemesi yönünde oylama yaptı.

Oylama oy çokluğuyla kabul edilirken, uzun süre Dündar aleyhine tezahürat yapıldı.

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