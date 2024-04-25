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        Haberler Spor Futbol Son dakika haberi: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan!

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:10
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        Derbinin hakemi açıklandı
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        Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Ligde 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek

        Süper Lig'de 34'üncü haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

        26 NİSAN CUMA:

        20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

        27 NİSAN CUMARTESİ:

        16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler

        16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

        19.00 Hatayspor - Başakşehir FK: Atilla Karaoğlan

        19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

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        28 NİSAN PAZAR:

        16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

        16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

        19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

        19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

        29 NİSAN PAZARTESİ:

        20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam

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