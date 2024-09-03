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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rade Krunic, Kızılyıldız'a transfer oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Rade Krunic, Kızılyıldız'a transfer oldu!

        Fenerbahçe, Rade Krunic'in Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 22:19 Güncelleme: 03.09.2024 - 23:17
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        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
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        Fenerbahçe, 30 yaşındaki Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'in Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a bonservisi ile birlikte transfer olduğunu açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Fenerbahçe, Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Bosnalı orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.

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