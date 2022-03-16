Fenerbahçe 6 imzayı duyurdu

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Geleceğin Fenerbahçe’sinin imzaları atılıyor.

Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor.

Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30’da, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde imza töreni yapılacaktır.

Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız."