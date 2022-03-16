Fenerbahçe'de hava değişiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, beklentilere cevap vermeye başladı.

Sarı lacivertli futbolcuları mental anlamda yukarı çıkarmayı hedefleyen deneyimli teknik adamın, Samandıra'daki olumsuz havayı tersine çevirdiği ifade ediliyor.

TRT Spor'un haberine göre; göreve geldiği ilk günden itibaren futbolcuları ile birebir görüşen İsmail Kartal, toplantılarda sarı lacivertli camianın oyun anlamında beklentilerini de anlatıyor.

Rakip analizine önem veren ve maça göre farklı taktik organizasyonlar çalıştıran Kartal, bu anlamda da olumlu geri dönüşler aldığını düşünüyor.

Karşılaşmalardaki mücadele gücünün artması, ardından saha sonuçlarının gelmesi ise İsmail Kartal'ın elini güçlendirmiş durumda.

Kartal, Alanyaspor maçında kaleci Altay ile başlayan hücum organizasyonunun kesinlikle tesadüf olmadığının altını çiziyor.

Antrenmanlarda hem ofansif hem defansif yönünü güçlendirmeye çalışan sarı lacivertliler, hafta hafta gelişen bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

Diğer yandan saha içinde olduğu kadar saha dışında da birlikteliği önemseyen İsmail Kartal, oyuncularından tesislerde daha çok zaman geçirmesini istiyor.

Sarı lacivertli takımdaki arkadaşlığın her geçen gün daha iyiye gittiği gözlemlenirken, futbolcuların bu olumlu havayı sosyal yaşamlarında da sürdürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan hafta sonu ligde İttifak Holding Konyaspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de hedef, 3 puan kazanıp ikincilik için iddialı konuma gelmek.

Ligi en iyi yerde bitirmenin hesaplarını yapan İsmail Kartal ve öğrencileri ayrıca, gelecek sezon ile ilgili maddi ve mental kazanımları düşünerek, şampiyonlar ligi hedefini sıcak tutmak istiyor.