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ABD Merkez Bankası ( FED) faiz kararını açıkladı. Mart ayından bu yana 0-0.25 aralığında olan politika faizi değiştirilmezken komitenin karar metninde virüsün çok ciddi risk oluşturduğu yinelendi. Fed'den yapılan açıklamada ekonomiyi desteklemek için tüm araçların kullanılacağının altı çizildi.

Ekonominin son dönemde toparlansa da salgın öncesi seviyelerin altında olduğu, pandeminin orta vadede risk oluşturduğu ve ABD ekonomisinin gidişatının virüse bağlı olduğunu belirten Fed, iyileşmeden emin olana dek faizlerin çok düşük seviyede tutulacağını belirtti.

Fed açıklamasında, "Ekonomik aktivite ve istihdamın arttı ancak hala önceki seviyelerin altında" ifadeleri kullanılırken zayıf talep ve düşük petrol fiyatlarının enflasyonu aşağıda tuttuğu kaydedildi.

Bankadan yapılan açıklamada repo ve swap hatlarının da 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı ve varlık alınlarının aynı hızda devam edeceği duyuruldu.

Fed'in oybirliğiyle aldığı karar sonrasında ABD 10 yıllık tahvilleri 0.58 seviyesinde kalırken borsalar pozitif seyretti. Dolar endeksi ise değer kaybını sürdürdü ve 93.5 altına inerek 93.3 seviyesine geldi. Dolar/TL cephesinde ise anlamlı bir değişim olmadı ve kur 6.98 düzeyinde.

Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları ise yükseldi. Spot altın 1968 dolara sıçradı. Analistler karardaki virüs vurgularının yoğunluğu nedeniyle altın fiyatlarında 2 bin doların görülebileceğine dair görüşlerini perçinledi. Piyasalarda Başkan Powell'ın basın toplantısındaki sözlü yönlendirmeleri izleniyor.

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