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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1'de heyecan Avustralya GP ile devam edecek - Motor Sporları Haberleri

        F1'de heyecan Avustralya GP ile devam edecek

        Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle devam edecek. İkinci antrenman seansında zirvenin adı değişti ve Ferrari pilotu Leclerc, 1:17.277 ile ilk sırayı aldı ve günü lider tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 12:57 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:00
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        Sıradaki durak Avustralya GP
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        Formula 1’de sezon Avustralya yarışı ile sürecek. Avustralya Grand Prix'si, Melbourne'de yer alan 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 08.00, yarış ise 24 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

        Bu pistteki en hızlı turu ise 2023 yılında 1:20.235 derecesiyle Meksikalı sürücü Sergio Perez gerçekleştirdi. Sezonun ilk iki yarışını Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        İLK ANTRENMANLAR TAMAMLANDI

        Avustralya Grand Prix'in öncesinde Albert Park Pisti'nde Cuma günü ikinci antrenman seansı gerçekleştirildi.

        Birinci antrenman seansında Williams pilotu Alexander Albon'un 6. virajdaki kazası seans içerisinde kırmızı bayraklara neden olurken, McLaren pilotu Lando Norris 1:18.564'lük derecesiyle 60 dakikalık seansı lider tamamladı. Red Bull pilotu Max Verstappen sadece 0.018 saniye geride ikinci sırayı aldı. Mercedes pilotu George Russell ise 0.033 saniye geride üçüncü oldu. Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Sergio Perez, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lewis Hamilton ve Oscar Piastri ise ilk 10'u tamamladılar.

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        İkinci antrenmanda Leclerc zirvede

        Günün ilerleyen saatlerinde ise pilotlar ikinci antrenman seansı için pistteydi. Bu seansta zirvenin adı değişti ve Ferrari pilotu Leclerc, 1:17.277 ile ilk sırayı aldı ve günü lider tamamladı.

        RedBull pilotu MxVerstappen bir kez daha ikinci sırayı alırken, diğer Ferrari'de Carlos Sainz üçüncüydü. LanceStroll, FernandoAlonso, George Russell, Oscar Piastri, SergioPerez, Lando Norris ve YukiTsunoda ise ilk 10'da yer alan diğer pilotlar oldular. Birinci antrenman seansındaki kazasının ardından aracı bu seansa yetiştirilemeyen Alexander Albon ise seansta yer almadı.

        Avustralya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

        Pilotlar

        1 - Max Verstappen (Hollanda): 51 puan

        2 - Sergio Perez (Meksika): 36 puan

        3 - Charles Leclerc (Monako): 28 puan

        4 - George Russell (Büyük Britanya): 18 puan

        5 - Oscar Piastri (Avustralya): 16 puan

        Takımlar

        1 - Red Bull: 87 puan

        2 - Ferrari: 49 puan

        3 - McLaren: 28 puan

        4 - Mercedes: 26 puan

        5 - Aston Martin: 13 puan

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