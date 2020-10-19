Eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı!

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Terör örgütü PKK'nın gizli şehir yapılanmasında yer alan ve şehirlerde eylem yapmak için bekleyen uyuyan hücresine Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Veysi İpek’in haberine göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eylem hazırlığındaki PKK'lılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları ve şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekledikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

7 yıl önce terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katıldıkları belirlenen şüphelilerin metropollerde bombalı eylem için eğitim aldıkları belirtildi.

Şüphelilerden Mazlum Serhat kod adlı İ.K.'nın Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde anestezi teknikeri olarak çalıştığı tespit edildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.