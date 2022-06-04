Ev sahibi zam yaptı! Kiracı evi yaktı!

İstanbul Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 Haziran perşembe saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir apartmanın üçüncü katındaki dairede kiracı olan Tahsin K., ev sahibi Emel A., ile zam nedeniyle tartıştı.
"KİRAYI 1000 TL'DEN 2000 TL'YE ÇIKARDI"
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, ev sahibi Emel A., Tahsin K.'nın oturduğu evin kirasına bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedi. Tahsin K., zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi.
GECE YARISI EVİ KUNDAKLADI
Evi boşaltan Tahsin K., gece yarısı boş daireyi kundaklayarak kaçtı. Alevleri fark eden apartman sakinleri, itfaiyeyi arayarak, binayı boşalttı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katta mahsur kalan bir aileyi merdiven aracıyla kurtardı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın nedeniyle dairede büyük çapta hasar oluştu. Kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
"8 YILLIK KİRACIMIZDI"
Ev sahibi Emel A., kiracısı Tahsin K.'dan şikayetçi oldu. Emel A.'nın kızı Esra A., "Tahsin K., 8 yıllık kiracımız. Her sene kirasını kendisi belirlerdi. Geçtiğimiz yıl kira artışı yaparken, bir sonraki sene daha farklı bir fiyat belirleyeceğimizi söylemiştik. Bu yıl kirayı bin TL'den 2 bin TL'ye çıkartmak istedik, ödeyemeyeceğini söyledi.
"EN SON 1500 TL'DE ANLAŞTIK"
Aracılar girdi devreye, çocuğu yeni doğmuştu, maddi durumunu da dikkate alarak 500 daha indirdik. Kira bedelini bin 500 TL olarak belirledik, o da kabul etti. Aradan bir gün geçti ve evi yaktı" diye konuştu.
"ÇIĞLIKLAR İÇİNDE DIŞARI ÇIKTIK"
Esra A. "Evi yakmasından bir saat önce eşi can güvenliği nedeniyle evi terk etmiş. Kayınvalidesi annemi arayıp, 'Evden çıkın, yangın çıkartacakmış, kendinizi kurtarın' diyor. Yangını ocağın üzerinde erittiği bir plastiği tüm eve damlatarak çıkardığını düşünüyoruz. Çok hızlı yayıldı, saniyeler içinde duman kokusu aldık, kapılarımız şişti. Çığlıklar içinde dışarı çıktık.
"YANGIN ÇIKARIP SAKİNCE İZLEMİŞ"
Gerekçesi ne olursa olsun, yaptığı şeyi haklı göstermez. Bu apartmandaki insanların hayatlarını tehlikeye attı. Güvenlik kameralarından gördük ki, biz çığlık çığlığa bağırırken, adam sokağın başında sakin bir şekilde bekliyordu" diye konuştu.
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