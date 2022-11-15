Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme 3. çeyrekte, beklendiği gibi yıllık yüzde 2.1 oldu. Çeyreklik büyüme yüzde 0.2 oldu. Ekonomik hissiyat kasım ayında -38.7 oldu, beklenti -52, önceki dönemde ise -59.7 idi.

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