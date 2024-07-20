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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'ün en güzel golü - Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        EURO 2024'ün en güzel golü

        Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli futbolcu Mert Müldür'ün A Milli Takımı'nın Gürcistan'ı yendiği maçta attığı gol, futbolseverler tarafından turnuvanın en iyi golü seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:25
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        EURO 2024'ün en güzel golü
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        UEFA'nın internet sitesine yapılan oylamaya katılanlar, Mert Müldür'ün vole vuruşla attığı golü "en iyi gol" olarak belirledi.

        Milli futbolcu Arda Güler'in aynı maçta attığı gol ise en iyi 3. gol oldu.

        İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın Fransa'ya yarı finalde attığı gol ise kinci sırada yer aldı.

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