Son dakika haberi! Esenyurt'ta çıkan yangında bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi - Haberler

DHA

Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki bir kadın ile bir çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.

SEL FELAKETİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Haziran ayında İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarda, Esenyurt'ta bulunan apartmanların giriş ve bodrum katlarını su basmış, 4 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, felaket sonrası soruşturma başlatmıştı.