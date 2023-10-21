Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü: 0 - 1
Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Keçiörengücü deplasmanda 1-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu
Erzurumspor FK ile Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi.
Ankara Keçiörengücü, 74'de Mara'nın attığı gol ile 3 puanın sahibi oldu.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçı Kutluhan Bilgiç yönetti.
Erzurumspor FK'nın 10 puanda kalırken Ankara Keçiörengücü ise puanını 14'e çıkardı.
Karşılaşma öncesi oyuncular sahaya Filistin'e destek için "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla çıktı.
Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Erzurumspor FK'li oyuncular ise maç öncesi "Yaşasın özgür Filistin Devleti" yazılı formalarla ısınma hareketleri yaptı.