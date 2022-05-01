Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 59. dakikada Martin Hasek kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan BB Erzurumspor puanını 57'ye yükseltti. Düşme hattında yer alan Kocaelispor ise 40 puanda kaldı.