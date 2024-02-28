Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası

MİT TIR'ları davasında Erdem Gül'e "örgüte yardım" suçundan 5 yıl hapis cezası
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Gül'e, 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi
Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı.
DHA'da yer alan habere göre Gül , örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı.
Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" dedi.