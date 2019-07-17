17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erbil'de restoranda susturucu silahlarla saldırı meydana geldi. Dışişleri Bakanlığı, Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan 1 Türk diplomatın şehit olduğunu aktardı.
Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in aktardığına göre, 14:10 saatlerinde Erbil'in en işlek noktasında, Türk diplomatların yemek yemek için gittiği restoranda susturucu silahlarla saldırıda bulunuldu. Konsolosların cam kenarına yakın masaya oturdukları, içeriye giren 2 kişinin susturucu silahla saldırdığı aktarıldı.
Bunun diplomatlara yönelik, terör saldırısı olduğu aktarıldı. Kaçarken saldırganların birkaç yere daha ateş ettiği söylendi. İlk belirlemelere göre, PKK tarafından yapılmış olabileceği belirtildi.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay emniyet görevlileriyle olay yerini incelemede...
Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.
Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Olay yerinde güvenlik kordonu oluşturan güvenlik güçleri gazetecilerin çekim yapmasına izin vermiyor.
DIŞİŞLERİ: FAİLLERİN BULUNMASI İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
"Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İBRAHİM KALIN: GEREKEN CEVAP VERİLECEKTİR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." açıklamasında bulundu.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 17, 2019
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MİSİLLEMESİ Mİ?
Saldırı, Ankara'daki güvenlik kaynakları tarafından Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde 27 Haziran perşembe günü yapılan operasyona yönelik terör örgütünün misillemesi olarak değerlendiriliyor. Terör örgütü PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla öldürülmüştü.
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