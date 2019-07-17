Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbil'de restoranda Türk konsolosluk çalışanlarına silahlı saldırıda bulunulmasına ilişkin, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."" açıklamasında bulundu.

#yataytekli#galeri#https://twitter.com/RTErdogan/status/1151484871954567168#center#

Erbil'de restoranda susturucu silahlarla saldırı meydana geldi. Dışişleri Bakanlığı, Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan 1 Türk diplomatın şehit olduğunu aktardı. Olayın araştırılması için bir heyet, Ankara'dan Erbil'e gidiyor.

Şehit edilen Türk diplomatın naaşının otopsi için ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.