Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Enver Cenk Şahin’in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Tuzlaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Cenk Şahin'in yapılan kontrolleri sonuncunda sağ uyluk arka adalesinde 2. derecede zorlanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisi devam etmekte olup 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesi planlanmaktadır.”