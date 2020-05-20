Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yönelttiği eleştirilerin dozunu giderek artıran ABD Başkanı Donald Trump, örgüte esaslı reformlar için 30 gün süre verdi. Trump, bu sürede esaslı reformlar yapılmazsa örgüte sağladıkları fonları 30 gün sonra kalıcı olarak donduracağını açıkladı. Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve salgının başladığı Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı. Trump’ın Aralık 2019 ve hatta daha öncesinde Vuhan’da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmekle itham ettiği DSÖ, 11 Mart’ta virüsü pandemi ilan etmişti.
Trump'ın maddi yardımları durdurması DSÖ’nün en büyük gelir kaynağını kaybetmesi anlamına geliyor. DSÖ, bütçesini iki yıllık dönemler halinde belirliyor. Örgütün 2018-2019 bütçesi 5 milyar 623 milyon 603 bin dolar hesaplandı. Dünya Sağlık Örgütü nasıl finanse ediliyor?
EN BÜYÜK GELİRİ BAĞIŞ
DSÖ'nün en büyük gelir kalemi yapılan gönüllü bağış ve katkılar. Örgütün 2018-2019 bütçesinin 4.3 milyar dolarını yüzde 77'sini bu kalem oluşturuyor. Bu katkı genelde proje bazlı olarak sağlanıyor. Devletlerin yanı sıra kurumlar, dernekler. vakıflar ve ilaç şirketleri en büyük bağışçılar olarak öne çıkıyor.
HER ÜLKE BELİRLİ TUTARDA KATKI VERİYOR
Öte yansan örgüte üye her ülkenin nüfusu, bütçesi ve ekonomik büyüklüğü dikkate alınarak belirlenen üyelik ücreti ya da belirlenmiş katkı tutarı var. 2018-2019 bütçesinde 956 milyon dolar olarak öngörülen bu tutar örgütün bütçesinin yüzde 17'sini oluşturuyor.
|Ülke/Kurum
|DSÖ gelirlerindeki payı (%)
|Toplam katkı (Milyon Dolar)
|Üyelik ücreti /Belirlenmiş katkı (Milyon dolar )
|Gönüllü katkı (Milyon dolar)
|ABD
|15.1
|893
|236.9
|656
|Bill ve Melinda Gates Vakfı
|12.1
|530.9
|-
|530.9
|GAVI İttifakı
|8.1
|370.6
|-
|370.6
|Birleşik Krallık
|7.9
|434.8
|42.7
|392.1
|Almanya
|5.3
|292.1
|61.1
|231
|Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Birimi (UNOCHA)
|4.4
|192
|-
|192
|Uluslararası Rotary Kulübü
|3.3
|142.7
|-
|142.7
|AB Komisyonu
|3.0
|131.3
|-
|131.3
|Dünya Bankası
|3.0
|132.5
|-
|132.5
|Japonya
|2.5
|214.2
|92.6
|121.6
|Kanada
|1.6
|100.5
|27.9
|72.5
|Kuveyt
|1.5
|69.7
|2.7
|66.9
|Kongo
|1.2
|54.9
|0.7
|54.2
|Norveç
|1.2
|86.4
|8.1
|7.8
|G. Kore
|1.1
|70.4
|19.5
|50.8
|Çin
|0.2
|85.9
|75.7
|10.1
|TÜRKİYE
|0.07
|13.2
|9.7
|3.4
BİR NUMARALI FİNANSÖR: ABD
DSÖ’nün internet sitesinde yer alan ve 2019’un dördüncü çeyreğine kadar güncellenmiş verilere göre örgütün gelirinin yüzde 15.18’ini yani 893 milyon dolarını ABD sağladı. Bunun 236 milyon doları üyelik ücreti, 656 milyon doları ise gönüllü katkıdan oluşuyor.
BILL VE MELINDA GATES'TEN 530 MİLYON DOLAR
Bill ve Melinda Gates Vakfı ise DSÖ’nün bütçesinin yüzde 12.12’sini finanse ediyor. Bu da 530 milyon dolara denk geliyor. Dünya genelinde aşıların yaygınlaştırılması için çalışan, en büyük finansörü yine Bill ve Melinda Gates Vakfı olan GAVI İttifakı’nın katkısı da yüzde 8.18 ya da 370 milyon dolar.
Birleşik Krallık yüzde 7.91 ile ABD'den sonra örgüte en fazla katkıyı yapan ülke. Birleşik Krallık'ın belirlenmiş katkısı 42 milyon dolar, gönüllü maddi desteği ise 334 milyon dolar.
ÇİN'İN KATKISI YÜZDE 0.21
Koronavirüs salgınının başladığı nokta olan Çin yüzde 0.21 oranında katkı sağlıyor. Çin nisan ayında DSÖ'nün Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla örgüte 30 milyon dolar ilave bağış yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Çin, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu dondurma kararının ardından örgüte 20 milyon dolar bağış yapmıştı.
TÜRKİYE'DEN 13.2 MİLYON DOLAR
Türkiye'nin finansmandaki payı ise yüzde 0.07, yani 13.2 milyon dolar. Bunun 9.7 milyon doları yıllık belirlenmiş katkı payı, 3.48 milyon doları gönüllü katkı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!