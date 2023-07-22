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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaşlı oyuncu Emrecan Uzunhan, trafik kazası geçirdi ve saldırıya uğradı! Ameliyat olacak... - BJK haberleri - Beşiktaş Haberleri

        SON DAKİKA HABERİ: Emrecan Uzunhan, trafik kazası geçirdi, saldırıya uğradı!

        Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, trafik kazası sonrası saldırıya uğradı. Polisin gelmesinden önce kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan genç futbolcunun uyluk kaslarından yaralandığı ve ameliyat olmasının gerektiği öğrenildi

        Ajanslar
        Giriş: 22.07.2023 - 21:15
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        Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Emrecan Uuznhan'dan kötü haber geldi. Akşam saatlerinde bir trafik kazası geçiren genç futbolcu, kazanın ardından kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

        Kazanın ardından emniyet görevlilerine başvurulurken polislerin gelmesinden önce saldırıya uğrayan Emrecan Uzunhan'ın uyluk kaslarından sakatlandığı ve ameliyat olmasının gerektiği öğrenildi.

        BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

        Beşiktaş da konuya dair bir açıklama yaptı ve oyuncuya geçmiş olsun dileğinde bulunuldu. Siyah-beyazlıların paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır.

        Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır.

        Futbolcumuz Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan’a acil şifalar dileriz."

        Geçen sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen Emrecan Uzunhan için Beşiktaş 2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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