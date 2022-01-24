Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu

Son dakika haberi: Emekli maaş farkları ödeme tarihleri açıklandı! 2022 SGK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman verilecek, ayın kaçında hesaplara yatacak? Maaş farkı...

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Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıüı, Harp ve Vazife Malullerine Yapılacak 2021 Yılı Ek Ödemeleri ile Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Aylık farklarıyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödeneceği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, aylıklarını her ay alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilirken aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlar için ise:

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.