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Son dakika haberi Ekonomik güven endeksinde düşüş

Ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,3 iken, şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı

Giriş: 27.02.2023 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Ekonomik güven endeksinde düşüş
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, ocak ayında 99,3 iken, şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı.

Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 115,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 değerini aldı.

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