Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Eda, finalde Slovak rakibi Kopunova'yla karşılaştı.

Maçın başında aldığı puanla avantaj yakalayan milli sporcu, müsabakayı 2-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.