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Eczacıbaşı Dynavit, galibiyet serisini 21'e yükseltti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

Giriş: 26.03.2023 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL
Eczacıbaşı Dynavit, galibiyet serisini 21'e yükseltti
HABERTURK.COM

Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-1 mağlup etti. Parkeden zaferle ayrılan turuncu-beyazlılar, ligdeki galibiyet serisini 21’e yükseltti. Aldığı 20 sayıyla Hande Baladın ve 17 sayıyla Irina Voronkova galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Onur Coşkun

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Voronkova, Yasemin Güveli, Fabris, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Aybüke Özel, Simge Aköz, Yaprak Erkek, Jack-Kısal)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: İdil Başcan, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti (Özlem Güven, Selin Adalı, Fatma Şekerci, Merve Öztürk)

Setler: 25-21, 25-23, 19-25, 25-23

Süre: 119 dakika (27, 30, 29, 33)

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