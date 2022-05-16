Düğün yapma tartışması vahşetle son buldu!

İHA

Son dakika haberine göre... Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde edinilen bilgilere göre, Işık mahallesinde yaşayan İ.M., (51) dört çocuğunun annesi olan karısı Z.M. ile geçtiğimiz günlerde büyük çocuklarına düğün yapma meselesi yüzünden tartıştı.

"TARLAYI SATALIM DÜĞÜN YAPALIM" DEDİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Z.M., kocasından ellerindeki tarlayı satarak oğullarına düğün yapmasını isteyince ikili arasında kavga çıktı.

BİR AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga sonrası İ.M., eşine 1 ay uzaklaştırma cezası aldı. Cezası biten Z.M., kocası ile tekrar bir araya geldi. Aralarındaki düğün tartışması devam eden karı koca çift dün gece geç saatlerde tekrar kavga etti.

KAVGA BÜYÜDÜ EŞİNİ BOĞDU

Kavganın büyümesi üzerine İ.M.’nin karısı Z.M.’yi evin bir odasında boğarak öldürdüğü öne sürüldü. Olayın ardından ailenin çocuklarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Z.M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Z.M.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Adliyeye sevk edilen İ.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.