Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, emekli polis Cengiz A.'nın havaya ateş ettiği tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği İsmail Aşık (59) hayatını kaybetti.
Tüm uyarı ve yaşanan acılara rağmen meydana gelen olay, dün akşam Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Kutluca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesinde düzenlenen düğüne katılan emekli polis Cengiz A., havaya rastgele ateş açtı.
BAŞINA İSABET ETTİ, KURTARILAMADI
Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden İsmail Aşık'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Aşık'a ilk müdahaleyi, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aşık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Emekli polis Cengiz A.'yı gözaltına aldı.
VURULMA ANI CANLI YAYINLANMIŞ
Emekli polis Cengiz A.'nın havaya ateş ettiği tabancadan çıkan merminin isabet etmesiyle davetlilerden İsmail Aşık'ın yaşamını yitirdiği olayda panik anları sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, davul zurna eşliğinde davetlilerin eğlendiği sırada, birkaç el silah sesi duyuluyor. "Biri vuruldu" bağrışmaları ile bir anda eğlenceden ağıtlar yükselmeye başlıyor. Canlı yayını takip edenler de maganda kurşunuyla davetlinin vurulduğu panik anlarına tanık oldu.
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