Galatasaray'ın başında dördüncü Spor Toto Süper Lig maçına çıkan İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, henüz galibiyetle tanışamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig'in 20. haftasında 1-0 kaybedilen GZT Giresunspor müsabakasının ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın yerine uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent getirildi.

Göreve başlamasının ardından sarı-kırmızılı takımın başında 4. Süper Lig karşılaşmasına çıkan 59 yaşındaki teknik direktör, bu karşılaşmalarda istediği sonucu göremedi.

Ligin 21. haftasında deplasmanda 2 kez öne geçtiği Atakaş Hatayspor mücadelesini 4-2 kaybeden Torrent yönetimindeki Galatasaray, 22. haftada konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 23. haftada ise sahasında lider Trabzonspor'a karşı yine öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu.

Torrent yönetimindeki Galatasaray, 4. lig maçına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında çıktı. Sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Wilson Eduardo'nun attığı gole 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi. Müsabakanın 71. dakikasında Juanfran'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, skor üstünlüğünü ele alamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu beraberlikle Torrent, yeni takımının başında ilk kez puanla tanışırken, galibiyet hasretini dindiremedi. Galatasaray, Alanyaspor beraberliğiyle ligdeki puanını 28'e taşıdı.

Ligde son 13 maçta sadece 1 galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.

Bu süreçte tek galibiyetini 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 2-0'lık skorla elde eden Galatasaray, son 5 lig maçında 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Bu dönemdeki 5 karşılaşmanın tamamında kalesinde en az 1 gol gören sarı-kırmızılılar, 11 gol yerken, 5 gol atabildi.

Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

Pena ve Pulgar ilk maçlarına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferleri İspanyol kaleci Inaki Pena ile Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Kaleci Fernando Muslera'nın sakatlığında İspanya'nın Barcelona takımından sezon sonuna kadar kiralanan Pena, Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı. Kalesinde 1 gol gören 22 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla da güven verdi.

Maça yedekler arasında başlayan Pulgar ise 82. dakikada Taylan Antalyalı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Kerem Aktürkoğlu 6 gole ulaştı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 6. kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte çıktığı son 5 lig karşılaşmasında 3 kez skor üreten Kerem, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde 5 golü bulunan Mustafa Muhammed'i geçerek takımın en skorer futbolcusu oldu.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2, grup aşamasında da 1 kez gol sevinci yaşadı ve toplamda bu sezon 9 gol buldu.