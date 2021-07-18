Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

AA

Filistin Yönetimi, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşanan gerginlik nedeniyle Tel Aviv yönetimine uyarıda bulundu.

Filistin resmi haber ajansına göre, Filistin Yönetimi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi ve gerçekleştirdikleri ihlallerin kınandığı belirtildi.

Bu baskınların güven ve istikrarı tehdit ettiğine, Filistinlilerin dini duygularını tahrik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail yönetiminin söz konusu gerginlikten sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in bu provokasyonunun, ABD yönetiminin Kudüs’teki tarihi statükonun korunması yönünde yaptığı çağrıya bir meydan okuma anlamına geldiği ifade edildi.

MESCİD-İ AKSA'DA YAŞANANLAR

Sabah saatlerinden itibaren 1210 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif’te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif’e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermiyor.

Öğleden sonra da fanatik Yahudilerin baskınlarını sürdürmesi beklenen Mescid-i Aksa ve çevresinde gerginlik devam ediyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı da, "İsrail güvenlik güçlerinin aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinlileri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) de, İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan olaylar nedeniyle sükunet çağrısında bulundu.

AB'nin Filistin Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yaşananların, endişe yarattığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail makamları ile tüm tarafların dini ve kanaat önderleri, patlak veren bu olayların durdurulması ve sükunetin sağlanması için derhal harekete geçmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Harem-i Şerif'te devam eden gerginlik nedeniyle endişe duyulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmalı ve statükoya saygı gösterilmelidir." ifadesi kullanıldı.