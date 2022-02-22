Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dışişleri Bakanlığı tarafından son dakika açıklama yapıldı. Açıklamada Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararına tepki gösterilerek, "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı yapıyoruz." denildi.

TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.

Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.