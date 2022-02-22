Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'a gidiyor

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Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti olarak adlandırılan iki bölgeyi tanımasının, ayrılıkçı liderlerin Rusya'dan askeri yardım talep etmesine izin verebileceğini belirtirken, bunun askeri bir saldırının yolunu daha da kolaylaştırabileceğini ifade ediyor.

Rus askerlerinin bu iki bölgeye girmesi, Ukrayna için kendi topraklarına girilmesi demek.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'na 'Rus barış güçlerini' Doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesine gönderme emri verdi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Rusya tarafından tanınan Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ilerliyor.

DONETSK VE LUHANSK SÜRECİ

Donbas'taki Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar, ateşkes anlaşmasına rağmen 2014 yılından bu yana devam ediyor. Rusya, kendilerini bağımsız devletler olarak ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı şimdiye kadar resmi bir şekilde tanımamıştı.

Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rusya yanlıları tarafından tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından Kiev yönetimi, Rusya'yı "saldırgan" ülke olarak tanıyan bir yasayı kabul etmişti.

Bununla birlikte 2019 yılından bu yana Moskova, Donbas'ta yaşayan çok sayıda kişiye Rusya pasaportu temin etti.

Rusya'nın acil durum bakanlığı bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki 60 binden fazla sivilin Rusya'ya geçtiğini açıkladı.

Ukrayna'nın doğusunda geçtiğimiz hafta sonuna doğru başlayan çatışmalarda, iki Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti. Ayrıca bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçıların liderleri "tam askeri seferberlik" ilan etti.