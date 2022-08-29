Dış ticaret açığı temmuzda 10.7 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41. 4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 19.1, ithalat yüzde 40.7 arttı.
Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 7.4, ithalat yüzde 19.3 arttı
Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 4 milyar 329 milyon dolardan, 10 milyar 690 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Temmuz ayında yüzde 79.1 iken, 2022 Temmuz ayında yüzde 63.4'e geriledi.
Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 143.7 artarak 25 milyar 510 milyon dolardan, 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 82.6 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69.9'a geriledi.
İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Temmuz 2022
Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.2, ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 80.5 oldu.
Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 490 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 315 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 15 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 2 milyon dolar ile Irak, 850 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30.6'sını oluşturdu.
İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 374 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 804 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 779 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 446 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 389 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43.7'sini oluşturdu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5.5 azaldı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2.2 oldu
Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Temmuz ayında 16 milyar 989 milyon dolar oldu. İhracat 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 134 milyar 958 milyon dolar oldu.
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