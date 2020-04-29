HABERTURK.COM / İHA

Değer fiyattan tüm alıcılar ve üreticilerin buluşacağı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen pazaryeri platformu DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) https://www.dijitaltarimpazari.gov.tr/ sitesiyle faaliyete geçti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli pazaryerinin tanıtım toplantısında "DİTAP, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, üretim ve tedarikin sağlandığı, planlı üretimin yapıldığı pazar olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise toplantıda "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." dedi.

Dijital Tarım Pazarı aracılığıyla çiftçinin pazarlama imkanının artacağını, tüketicinin de makul fiyattan, kaliteli ürün alacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracaktır." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, DİTAP’ı kullanan tarım sektörü paydaşlarının bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden yararlanacaklarını da açıkladı.

50 MİLYON TL'YE VARAN KREDİ İMKANI

Pakdemirli, "Üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 50 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecekler.Kredi kullanımında 'İşletme Kredisi'nde indirim yüzde 50 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, üretimde 'yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı' için ilave yüzde 20, stratejik bitkisel ürün grubunda üretim yapılacaksa ilave yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 80’ine varan oranlarda indirimli kredi kullanabileceklerdir." dedi

Türkiye’nin sebze-meyve üretiminin yüzde 10’luk kısmının DİTAP üzerinden geçmesinin hedeflendiğini söyledi. Pakdemirli şöyle konuştu:

- DİTAP ülkemizdeki tarım sektörünün tamamını kapsamaktadır. Kooperatiflerden, birliklere, çiftçilerden, üreticilere, gübre, tarımsal ilaç, alet ekipman sektörüne, finansman sektörü, sigorta sektörünün bulunduğu kısaca sektörün tüm paydaşlarının gereksinim duyduğu her türlü ürünün tedarik edileceği bir alt yapıya sahip olacak. Alıcı, satıcı lojistik sektörü olmak üzere bu portalda herkes olacak.

- Böylelikle; üretimden tüketime kadar her noktayı izleyeceğiz. Neden DİTAP kurduk. Üretici 'ben daha fazla kazanmalıyım, ürünümü daha iyi fiyatla satmalıyım', tüketici ise 'ben daha uygun fiyatla tüketmeliyim' diyor. Tüketici açısından daha kaliteli ürün ve uygun fiyat. Sürdürülebilir tedarik. Planlı üretim. Arazinin verimini artıran bu çalışmalar sonucunda elde edilen ürünün, yüksek değer ile iç ve dış pazarda yer bulması, çiftçimize daha çok kazanç sağlaması adına tarımsal üretimin planlanması gerekmektedir. Bu planlamayı yapabilmek için tarımsal ürün pazarının hem bireysel tüketici hem de endüstriyel tüketici açısından talepleri önceden oluşturulacaktır. Bu talepler ile talebi değerlendirmek isteyen çiftçilerimizin Bakanlığımız sistemlerine kayıtlı ve talebe yön verecek teknoloji ile desteklenmesi amacıyla DİTAP’ı oluşturduk.

- Bu sözleşmeli tarım portalı sadece gönüllülük esası ile bireysel tüketicinin pazarını yöneten hal, manav, zincir marketlerin ve endüstriyel ürün pazarını yöneten gıda fabrikalarının tarımsal ham maddeleri için talep oluşturabilmesine imkân sağlayacak. Bu taleplerin SMS bilgilendirmesi ile ülkemizin en ücra köşesindeki çiftçimize kadar ulaşmasını sağlayacağız. Ayrıca portal sayesinde İşlenmiş gıda sanayiye yönelik fayda sağlayarak, başta coğrafi işaretli ürünlerimiz olmak üzere bir çok işlenmiş ürünün markalaştırıp katma değerini arttırarak pazarlanması sağlanacak. Bu sayede ihracata yönelik pazarın artmasını sağlayacağız.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Tarımsal üretimde alt yapının güçlendirmesi, tarım ürünleri ihracatına da katkılar sağlamaktadır. Korona virüs sebebi ile sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmak, tarımda kendi kendine yeten bir ülke olmanın önemini gözler önüne sermiştir" dedi.

E-ticaret alanında KOBİ’leri ve girişimcileri bilinçlendiren projeler uygulandığını kaydeden Bakan Pekcan, "Geçtiğimiz günlerde, KOBİ’lerimizin e-ticaretten daha fazla faydalanmasına yönelik 'E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız' kampanyasını başlattık. Kampanya çerçevesinde belli platformlar KOBİ’lere vadelerinde ve komisyonlarında indirim sağlayacaklar. e-ticarette güven damgası gibi mekanizmalar ile e-ticaretin güvenilir bir biçimde gelişmesine yönelik altyapıyı tesis etmiş bulunmaktayız. Ülkemizde elektronik ticaretin istatistiklerinin yayınlanması ve kayıt altına alınması için Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ni kurduk. Elektronik ticaretle ilgili istatistikleri açıklamak için çalışmalarımız son aşamada. En kısa zamanda onları da paylaşacağız” diye konuştu.

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