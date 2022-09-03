DHA

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Dokunulmazlığı kaldırılan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılan bunun neticesinde de dün yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı

DÜN SİLİVRİ'DE YAKALANMIŞTI

HDP'li Semra Güzel, İstanbul'dan özel bir araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.