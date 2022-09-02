"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile iki şüpheli daha gözaltına alındı.
Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iki araması olan Semra Güzel, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı ortak çalışma sonucunda, sahte kimlikle yakalandı.
SAHTE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLENDİ
Güzel'in, "evden hırsızlık" kaydı bulunan "Mehtap Şahan" adına sahte nüfus cüzdanı düzenlediği belirlendi.
Semra Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.
BAKAN SOYLU DUYURDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlarından aranma kaydı bulunan HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Edirne'ye giderken yakalandığını duyurdu.
Soylu, sosyal medya hesabı Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerine yer verdi.
İŞTE İLK GÖRÜNTÜ
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkikatı ile yapılan ortak çalışmada, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranma kaydı bulunan HDP 27.Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile 59 D… 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandığını belirtti.
Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A. G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F. D. simli şahıslar da gözaltına alındı.
PKK'LI TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017 yılında Adıyaman'daki operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'yla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için hazırlanıp Meclis'e gönderilen fezleke, TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu.
DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI
TBMM Genel Kurulu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan iki ayrı dosya görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in iki ayrı dosyadan dokunulmazlığı kaldırıldı.
HAZIRLIK KOMİSYONU'NDA SAVUNMA YAPMIŞTI
PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, partisinden istifa etmiş ve hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili oluşturulan Meclis Hazırlık Komisyonu'nda savunma yapmıştı.
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