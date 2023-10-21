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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Derbinin VAR hakemi belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Derbinin VAR hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.10.2023 - 12:33 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:33
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        Derbinin VAR hakemi belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak. İki ezeli takım arasında saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak. Derbide VAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen oturacakken, AVAR'da Erkan Engin ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

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